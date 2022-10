IMAGO / Future Image

Aldi Süd will sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen.

Aldi Süd macht Werbung in eigener Sache und startet online sowie in den Märkten die zweiwöchige Kampagne "Wir packen's an". Der Lebensmittelhändler möchte damit auf seine Erfolge beim Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen.

