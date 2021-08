Lidl UK

Die Farben des Eco-Score-Zeichens sollen dem Lidl-Kunden bei der Kaufentscheidung helfen.

Von Oktober an will Lidl die Öko-Ampel Eco-Score in Schottland testen. In insgesamt 105 Filialen sollen mehr als 50 Eigenmarken-Produkte des Discounters mit dem Nachhaltigkeitslabel ausgezeichnet werden.

