Zur Person Natalie Wischer (27) ist seit Juli 2020 als Referentin der Geschäftsführung für Rewe Far East (RFE) in Hongkong tätig. Ihre internationale Karriere initiierte sie mit einem dualen BWL-Studium mit Praxisphasen beim Reinigungstechnik- Weltmarktführer Kärcher. Um sich auf künftige Führungspositionen bei RFE vorzubereiten, will sie das Preisgeld für Finanz- und Leadership- Seminare an der Uni St. Gallen verwenden.





Die Kernaufgabe meines Verantwortungsbereichs ist die Weiterentwicklung und Implementierung der Strategieschwerpunkte, die inhaltlich eine große Bandbreite aufweisen. Unternehmensentwicklung, Lieferanten-Management, Sourcing, Human Resources und Controlling sind nur einige Stichworte. Außerdem bin ich fachliches und organisatorisches Bindeglied zwischen der Rewe Group in Deutschland und der gesamten asiatischen Organisation.Sie hat ihn digitalisiert und ihn zu einem nie davor dagewesenen Ausmaß im Homeoffice stattfinden lassen. Die persönliche Zusammenarbeit mit vielen Kollegen hat sich problemlos virtualisiert und die Arbeit auf digitalen Plattformen zu einem einfacheren, grenzenlosen Austausch geführt. Durch diese beschleunigte Digitalisierung meines Arbeitsalltags ist dieser definitiv bequemer geworden, aber leider auch ein wenig unpersönlicher.Sie finden, dass er viel zu weit weg ist. Außerdem glauben sie, dass ich in Hongkong zu einem großen Teil Urlaub mache und ständig im Rewe-Markt einkaufen gehe. Rewe hat hier aber gar keine Märkte.Nein, tatsächlich findet man an jeder Ecke einen Supermarkt in Hongkong. Ich gehe sehr gerne Lebensmittel einkaufen und noch viel lieber auf kulinarische Entdeckungsreise. Nicht nur im Alltag, sondern auch im Urlaub. Ich bin prinzipiell immer und überall auf Entdeckungstour. Sei es in urbanen oder in ländlichen Gebieten, im In- und Ausland. Am liebsten natürlich gemeinsam mit Freunden, und kombiniert wird das Ganze dann mit Outdoor-Sport.Für den Ausbau von Schulen in Kenia und Indien, wo ich mich während eines Sabbaticals schon engagiert habe. Außerdem ist hierbei auch das Thema Berufsfindung sehr spannend. Für den Auf- und Ausbau von Waisenhäusern und -schulen in Kenia und Indien. Der indische Bundesstaat Kerela ist zugleich mein absolutes Traum-Reiseziel.