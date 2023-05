Sainsbury's

In dem Sainsbury's-Markt in Hook wird keine Energie verschwendet.

Sainsbury's feiert in Großbritannien die Eröffnung eines neuen Supermarktes, der auf Energieeffizienz setzt und nicht auf fossile Brennstoffe angewiesen ist. Des Weiteren hat der Händler seine erste Filiale vorgestellt, in der Lebensmittel mit Elektrofahrzeugen an die Kunden geliefert werden.

Erneuerbare Energien und deren Einsatz werden bei Sainsbury's großgeschrieben. Der in der vergangenen Woche eröffnete rund 2300 qm gro&szl