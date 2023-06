Stefan Papp/Bildquelle

Abonnenten können künftig ihre Elektronikgeräte, unabhängig davon, wo sie sie gekauft haben, bei Media-Markt an den Service-Stationen reparieren lassen.

Der Elektronikhändler Ceconomy bietet seinen Kunden bald ein Abo-Modell für Reparaturen an. Damit will die Mutter von Media-Markt und Saturn das Dienstleistungssegment stärken, das helfen soll, die Margen des gesamten Konzerns zu verbessern.

Ceconomy setzt weiter stark auf den neuen Geschäftsbereich "Services and Solutions". In diesem Zug will der Fachhändler im zweiten Halbjahr