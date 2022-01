Veganz

Gemeinsam mit Aramark will Veganz künftig neue nachhaltige Gericht kreieren (Symbolfoto).

Der Deal mit Aramark ist perfekt. In Sachen klimafreundlichere Ernährung ziehen künftig der Hersteller von veganen Lebensmitteln Veganz und der Caterer an einem Strang. Gemeinsam entwickeln sie neue Gerichte, die von Veganz produziert und Aramark in diversen Gastro-Bereichen vertrieben werden.

