Tobias Ebelshäuser

Mehr als 16 ehemalige Real-Häuser will Globus übernehmen - neben dieser Mammutaufgabe findet der Großflächenspezialist aus dem Saarland trotzdem Zeit zur Standortentwicklung von null an.

Kleiner präsentiert sich Globus nirgendwo im Saarland – aber komprimiert auf vergleichsweise kompakten 7150 Quadratmetern bringt der Meister der Großfläche in seiner neuen Markthalle in Neunkirchen all das zusammen, wofür er heute stehen möchte. Vor allem ist das die Lust am Genuss, und zwar in üppiger Opulenz.

Kleiner präsentiert sich Globus nirgendwo im Saarland – aber komprimiert auf vergleichsweise kompakten 7150 Quadratmetern bringt der Meist