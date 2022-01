Carrefour

Carrefour will mit neuem Franchise-Partner zurück nach Griechenland.

Zehn Jahre nachdem Carrefour seine Zelte in Griechenland abgebrochen hat, kündigt der französische Handelsriese seine Rückkehr in das Balkanland an. Dafür hat der Konzern ein Franchise-Abkommen mit Retail & More geschlossen.

