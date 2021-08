IMAGO / Bihlmayerfotografie

Ikea versteht sich als aktiver Kämpfer gegen den Klimawandel.

Möbelriese Ikea erweitert sein Sortiment. Ab September will der Händler in seinem Heimatmarkt Schweden auch Strom aus Solar- und Windenergie verkaufen. Den Ökostrom "Strömma" bietet Ikea in Form eines Abonnements an.

