Santiago Engelhardt

Das Sortiment des Markts soll den konkreten Bedarf von städtischen Kunden abbilden.

Bauhaus eröffnet am Freitag dieser Woche einen kleinen Stadtbaumarkt in einem Steglitzer Einkaufszentrum. Vor allem Anwohner aus dem näheren Einzugsgebiet sollen den Markt künftig aufsuchen. Ausgelegt ist dieser vor allem auf kleinere Renovierungsarbeiten in Stadtwohnungen.

Bauhaus eröffnet am Freitag dieser Woche einen kleinen Stadtbaumarkt in einem Steglitzer Einkaufszentrum. Vor allem Anwohner aus dem nähere