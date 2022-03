Rewe/Achim Bachhausen

Die "Josefs Box" von Nahkauf ist 39 Quadratmeter groß und täglich rund um die Uhr geöffnet.

24/7 und kassiererlos: Rewe hat in einer bayerischen Gemeinde einen Miniatur-Testmarkt namens "Josefs Nahkauf Box" eröffnet. Mit dem automatisierten Einkaufskiosk will sich der Händler stärker als innovativer Nahversorger in ländlichen Gebieten positionieren.

