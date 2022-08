IMAGO / YAY Images

Vielen Startups fehlen einer aktuellen Studie zufolge die Mittel zum Abheben.

Die Stimmung in der Startup-Szene ist so schlecht wie lange nicht. Das ist Ergebnis einer neuen Studie des Bundesverbands Deutsche Startups – in der auch herausgestellt ist, was Neugründungen aktuell besonders erschwert.

