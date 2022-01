Action

Bereits mehr als 400 Filialen betreibt der niederländische Discounter allein in Deutschland.

Action will in diesem Jahr hierzulande bis zu 50 neue Läden eröffnen. Doch nicht nur hier: In ganz Europa will der niederländische Nonfood-Händler expandieren. Für Deutschland wird zudem ein Führungswechsel angekündigt.

