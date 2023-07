Kodi

Im Herzen Bochums liegt die erste Kodi-Mini-Filiale.

In Bochum hat die erste Filiale des neuen Kleinflächenformats Kodi Mini ihre Pforten geöffnet. Mit dem Ladenkonzept will der Nonfood-Discounter noch näher an die Zielgruppe rücken – und macht dabei Abstriche bei einem wichtigen Teil des Sortiments.

3500 Artikel auf knapp 300 Quadratmetern: Das bietet die erste Mini-Filiale von Kodi in der Bochumer Kortumstraße, die ab sofort offiziell f&uum