IMAGO / Michael Gstettenbauer

Tedi hält sein Expansionstempo hoch.

Der Nonfood-Discounter Tedi vergrößert seinen Fußabdruck in Südosteuropa: In Sofia eröffnet der Händler seinen ersten Standort in Bulgarien, binnen eines Jahres soll das Filialnetz auf eine zweistellige Anzahl wachsen.

Tedi behält sein Tempo bei der Erschließung der südosteuropäischen Märkte bei. Am Donnerstag dieser Woche weiht der Nonfood-