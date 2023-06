IMAGO / Michael Gstettenbauer

Mit der Eröffnung in Belgien ist Tedi nun in 15 europäischen Ländern aktiv.

Tedi behält sein Expansionstempo bei: In Tongeren in der Region Limburg eröffnet der Nonfood-Discounter seine erste Filiale in Belgien. Dabei soll es nicht bleiben, für den neuen Markt gibt der Händler als Ziel eine dreistellige Anzahl an Filialen an.

Nach der jüngsten Expansion nach Bulgarien und nach Frankreich im Frühjahr startet Tedi in einem weiteren Land. An diesem Samstag er&ou