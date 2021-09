Hermes

Drehscheibe: Über chinesische Häfen wird viel Nonfood nach Europa verschifft.

Die Händler stellen sich darauf ein, in den kommenden Monaten deutlich weniger Nonfood-Ware anbieten zu können und arbeiten an Alternativen. Die Lieferengpässe sind inzwischen so groß, dass viele sogar um einen Teil der Weihnachtsware fürchten.

