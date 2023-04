IMAGO / Michael Gstettenbauer

Woolworth will es in Deutschland künftig auf 1000 Filialen bringen.

Woolworth erhöht das Expansionstempo. In diesem Jahr will der Nonfood-Discounter rund 100 neue Standorte eröffnen. Damit käme Woolworth zum Jahresende auf rund 650 Filialen. Im Mai startet der Händler zudem in Polen.

