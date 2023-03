IMAGO / ZUMA Wire

Just Eat Takeaway gilt als Befürworter des europäischen Modells, nach dem die Fahrer festangestellt sein sollen. In anderen europäischen Ländern will Just Eat daran festhalten.

Der Lieferdienst Just Eat will in Großbritannien nur noch freiberufliche Fahrer beschäftigen. Rund 1700 festangestellte Mitarbeiter haben deshalb die Kündigung erhalten. Auch in der Verwaltung gibt es Einschnitte.

Just Eat Takeaway verzichtet in Großbritannien künftig auf fest angestellte Fahrer. Im Rahmen eines Firmenumbaus hätten 1700 Personen