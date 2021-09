Katja Deusser/Verdi

Douglas verkauft zwar edle Parfums, doch vielen Mitarbeitern und Gewerkschaftern stinken Löhne unter dem Tarifniveau im Handel – hier bei Protesten im Juni.

In einem offenen Brief fordert die Gewerkschaft Verdi die Führung des Parfümerie-Konzerns Douglas zur Weitergabe von Tarifabschlüssen im Handel an die Beschäftigten auf. "Tarifflucht, Filialschließungen und Entlassungen können und dürfen kein Konzept für die Zukunft bei Douglas sein", heißt es in dem Schreiben.

In einem offenen Brief fordert die Gewerkschaft Verdi die Führung des Parfümerie-Konzerns Douglas zur Weitergabe von Tarifabschlüssen