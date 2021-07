Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Medaillenhoffnung im Kugelstoßen: Die Athletin Christina Schwanitz im Manga-Stil

Netto Marken-Discount unterstützt als Premium-Partner das Olympia Team Deutschland auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio. Kunden finden in allen Filialen Eigenmarkenprodukte mit dem Team Deutschland Logo. Illustrationen von Sportlerinnen und Sportlern im Manga-Stil sollen "einen Hauch Japan in die Filialen bringen".

