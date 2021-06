Screenshot Youtube / Edeka

Improvisationsmusiker und Youtuber Marc Rebillet ist für sein Bademantel-Outfit bekannt.

Die Vielfalt an Lebensmitteln bei Edeka spricht alle Sinne an, sogar unser Gehör. Doch wie genau klingt die Vielfalt von Gemüse bis Schmand? Das zeigt der Branchenprimus in einem fetzigen und amüsanten Online-Video, für das die Genossen einen New Yorker Improvisationskünstler engagiert haben.

Die Vielfalt an Lebensmitteln bei Edeka spricht alle Sinne an, sogar unser Gehör. Doch wie genau klingt die Vielfalt von Gemüse bis Schmand