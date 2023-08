Manfred Stockburger

Gründer Joris Beckers baut das Picnic-Sortiment aus.

Logistik als Erfolgsfaktor





Die Partnerschaft mit Edeka erweist sich als hilfreich, weil sie Picnic den Zugriff auf viele Industriemarken erleichtert. Dass Budni den Kaufleuten als Shop-in-Shop-Lösung angeboten wird, vereinfacht die Logistik: Was in den Lagern der Regionen liegt, ist auch für Picnic verfügbar. Die Niederländer setzen aber auch in diesem Sortiment auf eigene Eigenmarken.Für den nach wie vor defizitären Online-Händler, der 2022 mit einer Handelsspanne von rund 35 Prozent arbeitete, dürfte das Drogeriegeschäft auch deshalb interessant sein, weil dm für das jüngste Geschäftsjahr ebenfalls einen Rohertrag von etwa 35 Prozent auswies. Bei Rossmann waren es 2021 laut Bilanz rund 32 Prozent. Wie bei Food schielt Picnic auch hier offenbar auf eher bessere Margen, als sie im stationären Geschäft erreicht werden.Nach LZ-Informationen setzt dm etwa 350 Mio. Euro und Rossmann rund 70 Mio. Euro im Online-Geschäft um. Bislang agiert die Konkurrenz vorsichtig – weil damit noch kein Geld verdient wurde. dm-Chef Christoph Werner sieht aber Potenzial: "Die Frage des Online-Handels wird wichtiger werden", bekräftigte er gegenüber der dpa.Picnic plant 2023 insgesamt einen Deutschland-Umsatz von 400 Mio. Euro. Alleine mit dem Start im Südwesten sieht der Händler das Potenzial, seinen Absatz annähernd zu verdoppeln: Aktuell ist der Lieferdienst hierzulande mit 1400 Lieferfahrzeugen unterwegs. In Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sollen 1300 weitere Fahrzeuge hinzukommen. Solche Investitionen lassen Wettbewerber zurückschrecken. Für Beckers ist der Schlüssel zur Profitabilität, dass die Logistik gut ausgelastet ist.