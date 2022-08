IMAGO / NurPhoto

Ein Bundesrichter in Cleveland entschied, dass Walmart und andere sich an den Kosten zur Bewältigung der Suchtmittelkrise in Ohio beteiligen müssen.

Walmart, CVX und Walgreens sollen in einem wegweisenden Opioid-Verfahren in den USA insgesamt 650 Mio. Euro berappen. Eine Jury hat den Konzernen eine Mitschuld an der Opioid-Krise in dem Bundesstaat Ohio zugesprochen.

Walmart, CVX und Walgreens sollen in einem wegweisenden Opioid-Verfahren in den USA insgesamt 650 Mio. Euro berappen. Eine Jury hat den Konzernen ein