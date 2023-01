Billa Bulgarien

Blick nach vorn: Billa will seine Position in Bulgarien weiter ausbauen.

Billa wächst in Bulgarien schneller als der Markt. Rewe will verstärkt in den Filialnetzausbau der Tochter investieren, die noch vor kurzem als Sorgenkind im Auslandsportfolio des Konzerns galt. Deutsche Eigenmarken sollen die Attraktivität steigern.

