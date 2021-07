Der Chef der Schwarz-Gruppe, Klaus Gehrig, legt sein Amt nieder. Seine Aufgaben als Komplementär soll zunächst Inhaber Dieter Schwarz übernehmen.

Klaus Gehrig (73) legt sein Amt als Komplementär der Schwarz-Gruppe nieder. Das geht aus einer internen Mitteilung des Unternehmens hervor, die der LZ vorliegt. Die Schwarz-Gruppe hat dies bestätigt.Seine Aufgaben als Komplementär übernimmt demnach Inhaber Dieter Schwarz (81), bis Gerd Chrzanowski (49), "der designierte Nachfolger und jetzige Vorstandsvositzende von Lidl, das Mandat übernehmen kann", heißt es in der Mitteilung.Gehrig sei vom Inhaber beurlaubt "mit der Maßgabe, die weitere Zusammenarbeit in einem weiteren Gespräch zu regeln." Schwarz dankt Gehrig ausdrücklich für die "Aufbauleistung der vergangenen Jahre".Gehrig habe sein Amt niedergelegt, weil er sich in einer "für ihn wichtigen Personalie" nicht mit dem Inhaber einig gewesen sei. (mfd)Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.