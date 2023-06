IMAGO / snowfieldphotography

Die Zentrale von Aldi Nord in Essen beherbergt immer mehr Mitarbeiter.

Aldi Nord hat in seiner Zentrale in den vergangenen Jahren massiv Personal aufgebaut. Zuletzt ging es bei Kosten und Mitarbeiterzahl aber wieder nach unten. Die Zielgröße sei erreicht, heißt es.

Aldi Nord hat in seiner Essener Zentrale in den vergangenen Jahren rasant Personal aufgebaut. Am neu gebauten Campus in Essen arbeiten inzwischen etwa