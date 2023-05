IMAGO / Panthermedia

Einige Händler und Marken bieten bereits die Möglichkeit einer virtuellen Anprobe.

Technologien wie Künstliche Intelligenz und Augmented Reality sind keine Nischenthemen mehr, sondern für einen Großteil der Konsumenten relevant, zeigt eine Studie der Agenturgruppe Pilot. Das bietet dem Handel neue Chancen. Die Marktforscher geben einige Empfehlungen.

Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) haben durch die zahlreichen Berichte über ChatGPT & Co. in den vergangenen Wochen an B