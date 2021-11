McDonald's Deutschland

McDonald's bietet seinen Kunden in deutschen Testmärkten Mehrwegverpackungen für Getränke und Desserts an.

McDonald's testet in zehn seiner Restaurants in Deutschland ein neues Mehrweg-Konzept. Der Fastfood-Gigant will damit Verpackungsmüll einsparen und dem Gesetzgeber zuvorkommen. Der LEH hat ebenfalls eigene Systeme auf den Weg gebracht.

McDonald's testet in zehn seiner Restaurants in Deutschland ein neues Mehrweg-Konzept. Der Fastfood-Gigant will damit Verpackungsmüll einsparen