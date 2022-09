Rewe

Getrennt von Wurst und Fleisch verkauft Rewe jetzt auch vegane Produkte an Bedientheken.

Ab sofort bietet Rewe auch vegane Produkte an der Frischetheke an. Der Einzelhändler testet das Modell zunächst in 50 Filialen. Bei der Konkurrenz gibt es das schon länger.

Ab sofort bietet Rewe auch vegane Produkte an der Frischetheke an. Der Einzelhändler testet das Modell zunächst in 50 Filialen. Bei der Kon