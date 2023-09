Christian Lattmann

Eigenmarken von Aldi auf Kassenband: Bald vorübergehend Stars in einer Popup-Location.

Popup-Bar Aldi Nord bietet Eigenmarken eine besondere Bühne

Aldi Nord will seine Eigenmarken-Kompetenz mit einer besonderen Art der Inszenierung unterstreichen. Dafür eröffnet der Discounter Mitte September eine Popup-Bar in Berlin. Unterstützt wird Aldi Nord bei dieser analogen Aktion von Menschen, die vor allem digitalen Einfluss besitzen.