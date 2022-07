IMAGO / Dean Pictures

Der Kilopreis für dänische Butter liegt in Großbritannien inzwischen bei rund 12 Euro.

In Großbritannien treiben die steigenden Preise für Lebensmittel kuriose Blüten: Händler wie Tesco, Co-op oder auch Aldi versehen in manchen Gegenden Butter und Käse mit Diebstahlsicherungen und tracken hochwertiges Steak-Fleisch sogar per GPS.

In Großbritannien treiben die steigenden Preise für Lebensmittel kuriose Blüten: Händler wie Tesco, Co-op oder auch Aldi versehe