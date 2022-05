Screenshot Youtube / Kaufland

Ob der Preiskompetenz der Kaufland-Mitarbeiterin gerät diese Familie im TV-Spot ins Staunen.

Discountbillig? Das kann Kaufland auch. Diese Botschaft verbreitet die Schwarz-Tochter in ihrer neuen Preisoffensive unter dem Motto "Jetzt erst recht". Der Start der Kampagne fällt in eine Zeit, in der die Menschen wegen der Inflation ihr Einkaufsverhalten ändern.

