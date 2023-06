IMAGO / ZUMA Press

"Spend a little live a lot": Aldi UK kämpft in Zeiten der Inflation um preisbewusste Kunden.

Aldi UK will Medienberichten zufolge weiter Energiekosten einsparen und beispielsweise das Licht in den Filialen herunterregeln. Der Discounter will so die Preise klein halten. Die Lage im Land ist angespannt und Aldi fürchtet spezielle Maßnahmen der Regierung.

Aldi legt sich in Großbritannien ins Zeug, um möglichst keine Preiserhöhungen an Kunden weitergeben zu müssen. Mit neuen Sparma&s