Ab 26. Juli bietet dm Österreich über 330 Eigenmarken-Produkte um durchschnittlich 14,5 Prozent billiger an.

dm-Drogeriemarkt setzt in Österreich den Rotstift bei seinen Eigenmarken an und rabattiert die Preise von über 300 Artikeln. Es ist bereits die zweite Preissenkungswelle des Drogisten innerhalb weniger Monate. dm will damit den Druck auf die Industrie weiter erhöhen.

dm Österreich bastelt an seinem Preisimage und läutet die zweite Preissenkungsrunde innerhalb weniger Monate ein. Damit will das Unternehmen