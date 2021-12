Screenshot: Lidl

Premium-Mantaplatte zur Weihnachtszeit: Unter dem Label von Sansibar und Deluxe gibt es bei Lidl im Dezember Currywurst in den Varianten "Nordsee" und "Insel".

"Deluxe" erhält dauerhaft Einzug in Lidls Regale. Die aktuelle Kooperation mit der Sylter Kultmarke Sansibar könnte helfen, das Private Label stärker aufzuladen und die Wahrnehmung der Kunden zu schärfen. Vor allem in einem Markt, in dem es Premium-Handelsmarken nicht immer leicht hatten.

