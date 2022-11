Netto Marken-Discount

Neuer Kassierer in einer Regensburger Netto-Filiale: Einen Tag lang arbeitet der bekannte TV-Entertainer Thomas Gottschalk ehrenamtlich an der Kasse, um die Kundschaft zum Spenden zu animieren. Mit der Spendeninitiative will die Edeka-Tochter Nachhaltigkeitspartner unterstützen.

