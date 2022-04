IMAGO / CHROMORANGE

Metro sieht sich im Aufwind.

Die Geschäfte von Metro liefen im zweiten Quartal besser als erwartet: Der Konzern profitiert von Preissteigerungen und der Konsolidierung in der Gastronomie. Trotz Millionenabschreibungen für den Zweig in Russland hebt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr an.

