Lieferando will künftig neben Speisen aus Restaurants auch verstärkt Lebensmittel ausliefern.

Im Getümmel der Lieferdienste stehen die Zeichen weiter auf Konsolidierung. Der Essenslieferdienst Lieferando will in Deutschland auf seiner Plattform das Angebot für Lebensmittel ausbauen. Dafür holt er sich Schnell-Lieferdienste als Partner ins Boot. Zunächst sind die Startups in drei deutschen Städten für Lieferando aktiv.

