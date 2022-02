M&S

Raupenkuchen Colin von M&S wird im Vereinigten Königreich gern auf Parties gereicht.

Marks & Spencer hat sich mit Aldi UK in London gerichtlich geeinigt. Der britische Händler hatte rechtliche Schritte gegen den deutschen Discounter eingeleitet, um seinen Geburtstagskuchen "Colin the Caterpillar" zu schützen. Nach dem Kuchenkrieg bahnt sich jedoch schon ein neuer Streit an.

