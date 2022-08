Aldi UK

In Zusammenarbeit mit Milchlieferant Müller will Aldi UK seine Produkte besser recyclen.

Aldi will die Recyclingsfähigkeit seiner Produkte verbessern und in Zusammenarbeit Milchlieferant Müller durchsichtige Verschlüsse auf Flaschen von teilentrahmter Standardmilch testen. Das Pilotprojekt beginnt Ende des Monats in drei Filialen in Großbritannien.

