IMAGO / teutopress

Mit einer neuen Regionalitätskampagne will Edeka Nord sein Lokalsortiment ausbauen.

Mit "Genial Regional" will Edeka Nord eine vereinfachte Kommunikation zwischen Kaufleuten und Lieferanten ermöglichen und mehr Orientierung für die Kunden schaffen. Die Plattform dockt an ein bereits bestehendes System an.

Edeka Nord will sein Regionalsortiment stärken und hat mit der Kampagne "Genial Regional" ein neues Plattformprojekt angeschoben. Einerseits soll