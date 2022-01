Frischepost

Die Frischepost-Gründerinnen Eva Neugebauer und Juliane Willing haben sich mit Tom Mayer E-Commerce-Kompetenz ins Haus geholt.

Frischepost will die geplante Expansion zugunsten der Entwicklung einer eigenen App und Ausweitung der Kundenbindung hinten an stellen. Dafür hat das Startup mit Tom Mayer als neuem CEO den ehemaligen Kik-Digitalchef an Bord geholt und eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen.

