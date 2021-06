Ab sofort erscheinen die digitalen Angebote der Lebensmittel Zeitung in neuem Design: noch übersichtlicher, noch fokussierter, noch dichter an Handel und Industrie.

T. Fedra

LZ Chefredaktion: Tanja Fries, Gerd Hanke, Christiane Preuschat, Bernd Biehl, Jan Mende (v.l.)

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

mit viel Energie und Kreativität haben wir unsere digitalen Kanäle weiterentwickelt, um die Inhalte genau auf Ihre Ansprüche zuzuschneiden. Das neue Portal verbindet das Tempo eines aktuellen Nachrichtenangebotes mit der Tiefe und Branchenkompetenz, für die die LZ-Redaktion steht. So sehen Sie nicht nur schnell, was es Neues gibt, sondern finden auch den relevanten Kontext auf einen Blick.Das neue Layout gibt mehr Orientierung und bietet einen besseren Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie.Künftig können Sie sich Artikel merken - exklusiv für Digital-Abonnenten. Im Login-Bereich greifen Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt bequem auf die Inhalte Ihrer persönlichen Leseliste zu.Keine Zeit zu lesen? Wir haben alle Artikel mit einer Vorlesefunktion ausgestattet. Einfach auf "Artikel anhören" klicken.Sie suchen aktuelle und verlässliche Informationen über ein Unternehmen? Unsere Digitalabonnenten haben Zugriff auf das gesamte Online-Archiv der LZ. Sie können gezielt nach Personalien, Charts oder Rankings filtern.In unserer Store Check-Rubrik setzen wir Vorzeige-Märkte aus dem LEH noch besser ins Szene. Lassen Sie sich inspirieren und holen Sie sich Anregungen für Ihre tägliche Arbeit. Diese Woche zeigen wir ein besonderes Highlight: den umgebauten Globus-Markt in Krefeld - einst Markthalle von Real. Sollte es in den nächsten Tagen noch etwas ruckeln, bitten wir Sie um Nachsicht. In jedem Fall möchten wir Ihre Meinung hören.Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen Digitalauftritt der LZ.Herzliche GrüßeChristiane Preuschat, Bernd Biehl, Tanja Fries, Gerd Hanke, Jan MendeLZ-Chefredaktion