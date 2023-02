IMAGO / Jürgen Ritter

Im Berliner Shopping-Center "The Playce" entsteht ein Treffpunkt für deutsche Händler.

In Berlin eröffnet demnächst ein Showroom, in dem sich Händler in Workshops und auf Veranstaltungen über die Zukunft ihrer Branche informieren können. Die sogenannte "Retail Garage" ist ein Gemeinschaftsprojekt von HDE, Mittelstand-Digital und dem EHI.

Wie sieht der Handel der Zukunft aus? Die Antwort darauf sollen Händler in Deutschland demnächst in einem Showroom in Berlin finden kön