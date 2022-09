IMAGO / Waldmüller

Obi macht sich auf in eine digitalere Zukunft.

Obi weitet das Geschäft mit Drittunternehmen aus. So bietet die Tochterfirma Obi First Media Group ihre Vermarktungs-Services nun auch Unternehmen außerhalb des klassischen Do-it-yourself-Segments an.

