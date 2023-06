LZ-Collage / IMAGO / Bihlmayerfotografie, xmix1pressx, MiS

Lidl, Aldi und Edeka stechen im neuesten Retail-Ranking von Brand Finance hervor.

Das Brand-Finance-Ranking der wertvollsten Retailmarken in Deutschland hat eine neue Nummer 1. Eine andere deutsche Händlermarke wächst weltweit mit am stärksten. Erstmals haben die britischen Marktforscher Aldi Süd und Aldi Nord getrennt bewertet.

Wechsel an der Spitze der wertvollsten Einzelhandelsmarken in Deutschland: In der Retail-Sonderauswertung von Brand Finance ist Lidl neuer Spitze