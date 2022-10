imago images / photosteinmaurer.com

Will das Tempo erhöhen: Die Rewe-Tochter Billa setzt auf die Einführung des Kaufleute-Modells, um neuen Schwung zu gewinnen.

Die Rewe Group beginnt mit der Privatisierungsoffensive bei Billa in Österreich. Das Unternehmen will 100 Geschäfte der Vertriebsschiene in dem Land bis zum Jahr 2026 an Kaufleute übergeben. Den Auftakt macht der Händler heute in Gloggnitz in Niederösterreich.

