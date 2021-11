Zur Person Ronny Freytag (29) stieg gleich nach seiner Koch-Ausbildung bei

Feddersen Gastro ein. Sein Wissen über Lebensmittel ergänzte

er durch eine Fortbildung zum geprüften Handelsfachwirt und schloss dem ein Bachelorstudium an. Heute ist er stellvertretender Geschäftsleiter des Lebensmittelgroßhändlers für Gastronomie, Hotels und Gemeinschaftsverpfleger. Das Preisgeld investiert er in ein Master-Studium.





Mein Tag ist meistens ziemlich lang und vollständig durchstrukturiert. Meiner Partnerin geht es genauso. Es ist immer klar, wer sich wann um was kümmert, wer unser gemeinsames Kind betreut und welche Termine anstehen. Mit gegenseitigem Vertrauen, Teamwork und einer Familienkalender-App funktioniert das ganz gut.Für mich und für das Unternehmen hat sich die Pandemie als eine Chance herausgestellt. Wegen der politischen Rahmenbedingungen mussten wir alle unsere Prozesse hinterfragen, neu denken und umstrukturieren. Auf meine Initiative haben wir früh einen Endkunden-Webshop eröffnet, unseren operativen Apparat verkleinert und uns auf systemrelevante Kundenstrukturen im Gesundheitswesen fokussiert. Auch in der Pandemie haben wir Kooperationen mit neuen Partnern installiert. Heute ist Feddersen Gastro trotz der noch immer schweren Zeiten so erfolgreich wie nie.Absolut. Und die Firma ist es auch. Im Juni 2020 bin ich zum stellvertretenden Geschäftsleiter befördert worden. Im kommenden Januar werde ich, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, zum Geschäftsleiter ernannt.Natürlich verbringe ich möglichst viel Zeit mit meiner Partnerin und meinem Sohn, gehe gerne Essen und trinke ab und zu auch ein Glas Wein mit Kollegen und Freunden. Für meine Liebsten bin ich weiterhin gerne mal Koch. Sie sind immer begeistert und ich genieße die Anerkennung. Momentan ist nach der Arbeit auch noch oft Lernen für die Uni angesagt. Ich gehe aber auch regelmäßig zum Tischtennis und nehme am Vereinsleben teil.Er beginnt mit dem Lächeln meines Sohnes und endet mit einem Gute-Nacht-Kuss meiner Partnerin.