Christian Schmid/Edeka

Abschied: Wolfgang Matthiessen (4.v.r.), hier noch inmitten der Aufsichtsratsmitglieder von Edeka Nord, geht in den Ruhestand.

Bei Edeka Nord bricht eine neue Ära an: Der langjährige Aufsichtsratschef Wolfgang Matthiessen geht in den Ruhestand. Der Abschied erfolgt in unruhigen Zeiten.

